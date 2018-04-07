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الوطن

تأجيل محاكمة 41 متهما في "تجارة الأعضاء البشرية" لـ10 أبريل

منذ 4 دقيقة
كتب: هيثم البرعى
تأجيل محاكمة 41 متهما في "تجارة الأعضاء البشرية" لـ10 أبريل

محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، تأجيل خامس جلسات محاكمة 41 متهمًا في قضية "شبكة الإتجار في الأعضاء البشرية" لجلسة 10 أبريل، لتعذر حضور المتهمين بجلسة اليوم.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها، من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين، وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، أن المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، شكلوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر، من خلال نقل وتسليم وتسلم، وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

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