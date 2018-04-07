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الوطن

محافظ مطروح يرسل برقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

منذ 14 دقيقة
كتب: محمد بخات
محافظ مطروح يرسل برقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

البابا تواضروس - صورة ارشيفية

أرسل اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية، والأخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وجاء في نص البرقية التي أرسلها محافظ مطروح، اليوم، "قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية، يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة مطروح وجميع قيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، سائلين المولى عز وجل دوام الصحة والعافية والعمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لإبن مصر البار وباعث نهضتها، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكل عام و سيادتكم بخير".

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