6 معلومات عن "Black Panther": أول فيلم في دور العرض السعودية

وقع الاختيار على فيلم "Black Panther" ليكون أول فيلم تفتتح به صالات السينما في المملكة يوم 18 أبريل الجاري، وسيعرض الفيلم في صالة سينما تتسع لـ620 مقعدا في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، وسيرافق العرض الأول احتفالية خاصة تنظمها الشركة المشغلة.

وترصد "الوطن" أهم معلومات عن الفيلم الأول المعروض في دور العرض السينمائية بالسعودية.

- طرح الفيلم في دور العرض السينمائي في 29 يناير 2018.

- تدور أحداث الفيلم حول تشالا ملك "واكاندا" الأفريقية، والذي يتولى مسئولية الحكم في المملكة، ويتحتم عليه الدفاع عن أرض بلاده من التمزق بفعل تدخلات اﻷعداء داخلها وخارجها، وهو مأخوذ عن قصص "مارفل" المصورة.

- إخراج راين كوجلر، بطولة تشادويك بوسمان، مايكل بكاري جونسون، لوبيتا نيونقو، داناي جورورا، مارتن فريمان، دانييل كالويا، أنجيلا باسيت، فورست ويتكر وأندي سركيس.

- حصل على تقييم 7.8 من موقع IMDB.

- بلغت ميزانية الفيلم 210 مليون دولار.

- حقق إجمالي إيرادات وصل إلى مليار و288 مليون دولار، بعد 7 أسابيع في دور العرض.