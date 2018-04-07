ممدوح شاهين عن قرار "الأعلى للإعلام": الفن يجب أن يقدم بلا رقابة

علق المنتج ممدوح شاهين على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعدم عرض أي مادة درامية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، قائلا "مرحب بقرارهم، ولسُت مضرورا منه كشركة منتجة في مسلسلي الجديد (لعنة الكارما) لهيفاء وهبي والمقرر عرضه في رمضان المقبل".

وأضاف "شاهين"، لـ"الوطن"، "لكن في المقام الأول يجب أن يلتزم المجلس بتطبيق ذلك على جميع المسلسلات المعروضة خلال الشهر الكريم"، مضيفًا "إننا كمنتجين رقباء على أنفسنا، والموضوع يعتبر نسبي ويختلف من مسلسل إلى آخر، ولكن من وجهة نظري أننا نقدم فنا، وعندما يقدم الفن يجب أن يكون بلا رقابة طالما القرار يبعد عن الدين والسياسة، لأننا في المقام الأول مصريين ولنا عادات وتقاليد نحترمها ولدينا رقابة ذاتية".