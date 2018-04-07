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الوطن

12 أبريل.. انطلاق "أسبوع أفلام جوتة" بمشاركة 16 فيلما

منذ 6 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
12 أبريل.. انطلاق "أسبوع أفلام جوتة" بمشاركة 16 فيلما

مشهد من فيلم "زهرة الصبار"

تنطلق فعاليات أسبوع أفلام جوتة في الفترة من 12 حتى 19 أبريل الجاري، تحت عنوان "صورة أوسع"، ويعرض 16 فيلما، بينها مجموعة جديدة من الأفلام الروائية والأفلام الوثائقية الألمانية والعربية المعاصرة بالإضافة إلى مجموعة أفلام تُعرض حصريا للمرة الأولى.

يتناول أسبوع الأفلام هذا العام مواضيع الهجرة والعنصرية واللاجئين والحروب والمدن والحدود وكذا الغرباء في المجتمع.

كما يناقش صناع الأفلام، والخبراء، والجمهور هذه القضايا وغيرها خلال أسبوع الأفلام، ومن الأفلام المشاركة "زهرة الصبار" للمخرجة هالة القوصي، "عندي صورة" إخراج محمد زيدان.

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