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الوطن

محافظ كفرالشيخ: خاطبنا السكة الحديد لرصف شارع الدلتا في دسوق

منذ 5 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
محافظ كفرالشيخ: خاطبنا السكة الحديد لرصف شارع الدلتا في دسوق

اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب و رئيس مركز ومدينة دسوق

قال اللواء حمدي محمود الحشاش، مساعد محافظ كفرالشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، إنه جرى مخاطبة السكة الحديد بسرعة البدء في تجهيز الأعمال اللازمة والإدارة الهندسية لرصف شارع الدلتا، ليكون محور مروري جديد عقب الانتهاء من أعمال كوبري عتريس، ولعدم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع وتأمين مواسير المياه الملاصقة للكوبري.

وأكد الحشاش، في بيان، اليوم، أنه خاطب أعضاء مجلس النواب ليبحثوا ملف تطوير المزلقان مع رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإدراج مزلقان كوبري عتريس بخطة التطوير، ليدخل الخدمة مواكبًا مع انتهاء تنفيذ كوبري عتريس ودخوله الخدمة.

وعقد رئيس مركز ومدينة دسوق، اجتماعًا تنسيقيًا بين الجهات المعنية للبدء في إحلال وتجديد كوبري عتريس، وجرى تكليف مهندس تفتيش الري بإخطار الجميع قبل بدء التنفيذ.

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