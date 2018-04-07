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الوطن

رئيس جامعة كفر الشيخ يُكرم طالبتين متفوقين في مشروع "Hart Knight"

منذ 33 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
رئيس جامعة كفر الشيخ يُكرم طالبتين متفوقين في مشروع "Hart Knight"

رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم طالبتين بالمتفوقين

كرم الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ،كلا من الطالبتين هديل أدم، فدوى الشناوى، بمدرسة المتفوقين بكفر الشيخ، والفائزتان فى مسابقة "Intel Basef" للعلوم والهندسة عن مشروع "Hart Knight" فى مجال "Bio informatics" "علوم الاحياء الحاسوبية"، والتى أقيمت فى مكتبة الإسكندرية لعام 2018.

وتأهلت الطالبتان للتصفيات على مستوى العالم في الولايات المتحده الأمريكية في شهر مايو المقبل لتمثيل مصر في أكبر مسابقة بحث علمي وعلوم على مستوى العالم لطلاب ما قبل التعليم الجامعي، ومن المقرر أنه سيتم عقد المسابقة هذا العام بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب رئيس الجامعة، خلال التكريم عن سعادته بالطالبتان اللاتي تم إستقبالهن بقاعة كبار الزوار، كما تم تقديم بعض الهدايا ترحيباً بهم، قائلاً إن إمكانيات الجامعة متاحة لخدمة البحث العلمى، ومحافظة كفر الشيخ بها نماذج مشرفة عالمياً، ونقف خلفهم وندعمهم بكل الإمكانيات ونحلم معهم لتطلعات المستقبل، لخدمة الأجيال القادمة.

يذكر أن هناك مشروعان آخران لـ4 طلاب متأهلين أيضاً للسفر للـ USA تمثيلا لـ Stem KafrElsheikh ولمصر فى سابقة لم تحدث من قبل على مستوى مدارس التعليم قبل الجامعى.

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