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الوطن

رئيس البرلمان يحضر احتفال "الإنجيلية" بعيد القيامة

منذ 39 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة
رئيس البرلمان يحضر احتفال "الإنجيلية" بعيد القيامة

الدكتور علي عبدالعال

وصل الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، إلى الكنيسة الإنجيلية بحي مصر الجديدة، منذ قليل، للاحتفال بعيد القيامة، حيث كان في استقباله القس الدكتور أندرية زكي، رئيس الطائفة، وقيادات الطائفة.

وقدم رئيس البرلمان التهنئة لقيادات الطائفة، لينصرف بعدها قبل بدء الاحتفالات.

ويشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بالعيد، حضور كريم الديواني، أمين رئاسة الجمهورية، مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومحافظ القاهرة، عاطف عبدالحميد، مندوبا عن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، فضلا عن حضور عدد من النواب والشخصيات العامة والسياسية.

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