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الوطن

بدء احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة بحضور مندوب الرئاسة

منذ 6 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة
بدء احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة بحضور مندوب الرئاسة

صورة أرشيفية

بدأت احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة، داخل مقر الطائفة بمصر الجديدة في القاهرة، برئاسة القس الدكتور اندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، وسط إجراءات أمنية مشددة، مساء اليوم.

وشهدت الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة تعزيزات أمنية مكثفة، خشية وقوع أي أعمال إرهابية، وأمَّنت قوات الأمن الكنائس، ومشطت الشوارع الجانبية في محيطها، ومنعت دخول السيارات إلى الكنائس أو الوقوف بجوارها، ونشرت كاميرات مراقبة فوق أسوارها، وعززت من الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة حولها، وركَّبت بوابات إلكترونية على مداخلها.

ويشارك في الصلاة عدد كبير من قيادات الطائفة الإنجيلية في مصر منهم: القس رضا عدلي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي المشيخي بمصر، والقس رفعت فتحي الأمين العام، لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي، والدكتور القس إكرام لمعي، رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، ورؤساء المذاهب الانجيلية المختلفة.

جاء ذلك، بحضور كريم الديواني، أمين رئاسة الجمهورية، مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعض الوزراء والمسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية والدينية والأمنية.

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