تسجيل الدخول

الوطن

وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني تفعيل إجراءات الربط بين البلدين

منذ 21 دقيقة
كتب: أ ش أ
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني تفعيل إجراءات الربط بين البلدين

زير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر

اتفق وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، اليوم السبت، مع وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، الدكتور معتز موسى، على ضرورة استكمال إجراءات الربط الكهربائي بين البلدين، واستعداد الطرفين للانتهاء من الخطوات اللازمة لذلك خلال الفترة المقبلة وعقد الجلسات الفنية لتفعيل الإجراءات.

وذكر بيان مشترك صدر في ختام مباحثات وزيري الكهرباء المصري والسوداني التي استمرت يومين في الخرطوم، أن المباحثات تأتي في إطار التاريخية والأزلية والاستراتيجية التي تجمع الشعبين المصري والسوداني الشقيقين، وتفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، للمزيد من تعزيز العلاقات الأخوية وأوجه التعامل المشترك في مختلف المجالات.

وأوضح البيان، أن الجانبين استعرضا مختلف التطورات في البنية التحتية ذات الصلة بالإنتاج الكهربائي والطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات وبرامج التدريب للكوادر السودانية .

وأشار البيان، إلى أنه في ظل توافق الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير، على أهمية الربط الكهربي بين البلدين تبادل الوزيران وجهات النظر حول أبرز التطورات الدولية والإقليمية في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة، وكيفية تعظيم الاستفادة المشتركة من التوجهات والمشروعات ذات الصلة، بحيث تصبح مصر والسودان نموذجا للتكامل بما يخدم مصالح وتطلعات شعبي وادي النيل، وبما يحقق التنمية والاستقرار والتعاون بين البلدين وفي محيطهما الإقليمي والدولي.

أخبار متعلقة

شاكر: مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان يجعل مصر ناقل هام للطاقة

شاكر: مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان يجعل مصر ناقل هام للطاقة
شاكر: اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي

شاكر: اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى من الربط الكهربائي لمصر والسعودية خلال 2021

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى من الربط الكهربائي لمصر والسعودية خلال 2021
شاكر: مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي

شاكر: مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي
"شاكر": جار الاتفاق مع السودان لتنفيذ "الربط الكهربائي" بـ250 ميجاوات

"شاكر": جار الاتفاق مع السودان لتنفيذ "الربط الكهربائي" بـ250 ميجاوات

التعليقات

مخالفات جسيمة تطارد

أحدث الأخبار

بالصور| حي العجوزة يزيل تعديات نادي الزمالك

بالصور| حي العجوزة يزيل تعديات نادي الزمالك

السيسي يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد

السيسي يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير كازاخستان لتوطيد العلاقات بين الجانبين

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير كازاخستان لتوطيد العلاقات بين الجانبين

غدا.. عرض الفيلم السعودي "لا أستطيع تقبيل وجهي" في مكتبة الإسكندرية

غدا.. عرض الفيلم السعودي "لا أستطيع تقبيل وجهي" في مكتبة الإسكندرية

بدء احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة بحضور مندوب الرئاسة

بدء احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة بحضور مندوب الرئاسة

اختيارات الوطن

بعد بدء الحكومة في تنفيذه.. ما فوائد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي؟

بعد بدء الحكومة في تنفيذه.. ما فوائد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي؟

من يتحمل المسئولية القانونية عن انهيار عقار الإسكندرية؟ "خبراء يجيبون"

من يتحمل المسئولية القانونية عن انهيار عقار الإسكندرية؟ "خبراء يجيبون"

«ولاء».. معلمة ورحّالة وأم: مفيش مستحيل

«ولاء».. معلمة ورحّالة وأم: مفيش مستحيل

«مايكل ولانا» يحتفلان بعيد زواجهما فى الكرنك

«مايكل ولانا» يحتفلان بعيد زواجهما فى الكرنك

بالفيديو| شقيقة "ضحية الحوت الأزرق": أخويا كان متدين ودخل اللعبة تحدي

بالفيديو| شقيقة "ضحية الحوت الأزرق": أخويا كان متدين ودخل اللعبة تحدي

الأكثر قراءة

عاجل