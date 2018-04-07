«شيرين» وحسام حبيب يعلنان ارتباطهما: «قل أعوذ برب الفلق»

بعد محاولات من الإخفاء والنفى، أعلنت المطربة شيرين عبدالوهاب ارتباطها عاطفياً بالمطرب والملحن حسام حبيب، واكتفت بتبليغ صديقها الإعلامى اللبنانى ربيع هنيدى والفنانة اليمنية «بلقيس».

«بلقيس» كانت نشرت تغريدة هنأت فيها «شيرين» عبر «تويتر»، قائلة: «كل التباريك لحبيبتى وقلبى الفنانة الكبيرة شيرين».

علاقة «شيرين» و«حسام» شهدت عدداً من التحولات، إذ جمعتهما علاقة صداقة فى بادئ الأمر عندما كانا ضمن مجموعة تتضمن عدداً كبيراً من نجوم الغناء والمجتمع مثل مدير أعمال «شيرين» السابق، ياسر خليل، وإلهام وجدى، ملكة جمال مصر السابقة، ثم تحولت الصداقة إلى علاقة عمل، عندما تعاون الاثنان فى أغنية «كل ما أغنى»، بعدها أصبح «حسام» المسئول الفنى عن جميع أعمال «شيرين».

المرحلة الثالثة كانت الحب الذى بدأ منذ ما يقرب من عدة أشهر، وحينها تسربت أخبار حول ارتباطهما بعد أن نشر والد حسام حبيب صورة لنجله مع «شيرين»، وعلق عليها قائلاً «ابنى وعروسته»، وبعدها انطلقت صيحات النفى من جانب «حسام» الذى اتصل بجميع وسائل الإعلام المصرية والعربية لينفى الخبر، مؤكداً أن ما قاله والده كان على سبيل المزاح والسخرية، ومؤخراً رصد المتابعون لهما عبر صفحتيهما على السوشيال ميديا أنهما غيرا صورة «البروفايل» إلى سورة الفلق فى التوقيت نفسه كأنهما يحاولان درء الحسد عنهما.

طالما كان يؤكد «حسام» أن علاقته بـ«شيرين» صداقة وأخوة لم تصل إلى الحب والارتباط، ولكن «شيرين» كانت أدلت بتصريح صادم لإحدى المجلات الخليجية ذكرت فيه أنها لو تزوجت ستعلن الخبر للجميع، وأنها ستأتمن «حبيب» على بناتها لو تمت الزيجة.