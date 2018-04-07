محافظ البحر الأحمر يشهد ختام بطولة الغردقة الدولية لكرة القدم للبراعم

شهد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، اليوم، ختام فاعليات بطولة الغردقة الدولية لكرة القدم للبراعم ذو الفئات العمرية المختلفة، والتي أقيمت على ملاعب أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، والتي تنظمها الأكاديمية العربية لكرة القدم.

رحب عبدالله بكافة الحضور وأسر وأولياء الأمور للأطفال المشاركين في هذه البطولة، وتحمل مشاق السفر لمشاركة أبناءهم مثل هذة الأحداث، مؤكدا أن للأسرة عاملا كبيرا في اكتشاف موهبة الطفل داخل الأسرة منذ الصغر وتشجيعه على تنميتها.

وأكد عبدالله أن إقامة مثل هذه البطولات على أرض محافظة البحر الأحمر، تبعث برسالة طمأنينة لكل دول العالم، بالإضافة إلى أنها تعتبر وسيلة للترويج السياحي لمنتجعات البحر الأحمر في بلدان الدول المشاركة في هذة البطولات، مضيفا إلى أن محافظة البحر الأحمر بها كافة الخدمات والإمكانيات التي تجعلها تستضيف العديد من البطولات الرياضية الدولية والعالمية على أرضها.

وفي النهاية سلم المحافظ، الكؤوس والميدليات للفرق الفائزة، وسط فرحة كبيرة من قبل جميع الحضور وكافة المشاركين بالمسابقة.

حضر فعاليات الختام الدكتور إيهاب الإيباري، نائب وزير الشباب والرياضة السياحية، وكابتن سعد أحمد صاحب الأكاديمية العربية لكرة القدم، والعديد من أصحاب الشركات الراعية لهذة البطولة.