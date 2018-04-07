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الوطن

سفينة شحن تصطدم بفيلا تاريخية على مضيق البوسفور في تركيا

منذ 26 دقيقة
كتب: أ ف ب
سفينة شحن تصطدم بفيلا تاريخية على مضيق البوسفور في تركيا

سفينة شحن تصطدم بفيلا تاريخية على مضيق البوسفور

اصطدمت سفينة شحن كانت تعبر مضيق البوسفور في أسطنبول، بفيلا تاريخية على الشاطئ، السبت، بسبب خللا فنيا، ما تسبب بأضرار جسيمة.

وفقدت السفينة "فيتاسبيريت" التي تحمل العلم المالطي السيطرة وصدمت الفيلا، بحسب التقارير، وانهار سقف الفيلا والطوابق العلوية وأظهرت لقطات للتلفزيون غرق طابق تحت الارض.

وتعتبر هذه المنازل المعروفة بالتركية باسم "ياليس" المرتفعة الثمن، عقارات تاريخية على شاطئ المياه التي تقسم أسطنبول إلى شطرين أوروبي وآسيوي.

وقالت وكالة دنيز هيبر، لأخبار النقل البحري، إن السفينة فقدت السيطرة بسبب عطل فني لم يحدد بعد.

وتم إخراج السفينة من الفيلا بعد إغلاق مضيق البوسفور أمام حركة الملاحة كإجراء احتياطي، بحسب تلفزيون إن تي في، ولم يسفر الحادث عن إصابات.

 

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