بدء قداسات عيد القيامة بالكنائس الأرثوذكسية

بدأت قداسات عيد القيامة المجيد، في الثامنة مساء اليوم، بالكنائس الأرثوذكسية في القاهرة والمحافظات المختلفة، حيث ترأس القداسات الأساقفة والكهنة، فترأس الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس القداس بالكنيسة المرقسية بالأزبكية، وترأس الأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس المنتزة، والأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية، قداس العيد في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وتشهد الكنائس تشديدات أمنية كبيرة خشية وقوع أي أعمال إرهابية، وتعزيزات أمنية مكثفة، شملت تمشيط الشوارع الجانبية في محيط الكنائس، والتنبيه على الأقباط بعدم التجمع أمام الكنائس بعد الاحتفالات والانصراف الفوري، وعدم ترك سيارات بالقرب من أسوار الكنائس، وسرعة إبلاغ الأمن لدى مشاهدة أي جسم غريب دون العبث به، وعدم حمل ألعاب نارية أو شماريخ أو محدثات صوت أثناء الدخول للكنائس، ووضع الأبواب الإلكترونية بالكنائس خارج أبوابها، وزيادة عدد أفراد الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس، ووجود حرم آمن حول كل كنيسة ونشر الصدادات الحديدية بمحيطها، والتأكد من هوية كل الأشخاص الداخلين للكنائس، ووجود خدمات من الشرطة النسائية بكل كنيسة، لتفتيش السيدات.