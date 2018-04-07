عبدالله يستقبل وزيرة السياحة لبحث سبل تنمية السياحة بالبحر الأحمر

استقبل اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بديوان عام المحافظة، لمناقشة سبل تطوير قطاع السياحة، واستهداف أسواق سياحية جديدة بالبحر الأحمر.

من جانبه، قال عبدالله إن المحافظة تهدف لجذب أكبر عدد من السياح عبر العالم، وتجويد المنتج المقدم للوصول إلى الشرائح الأعلى من السائحين.

من ناحية أخرى، أكدت الوزيرة على أهمية التركيز على إقامة حملات ترويج سياحي للتعريف بمدن المحافظة ومنتجعاتها، وتتعدد أنواع المنتج السياحي بها من ترفيهي وعلاجي وفني وثقافي، ما يساهم في جذب العديد من السائحين لزيارة تلك المنتجعات والتمتع بطبيعتها الساحرة.