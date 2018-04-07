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الوطن

كاتبة: أحمد خالد توفيق كان يكره لقب العراب ويعتبره مبالغة

منذ 38 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
كاتبة: أحمد خالد توفيق كان يكره لقب العراب ويعتبره مبالغة

غادة عبد العال

قالت الكاتبة غادة عبد العال، إن الدكتور أحمد خالد توفيق، كان يعتبر أب وأخ وصديق لدى كل شاب ارتبط بأعماله.

وأضافت عبد العال، خلال استضافتها ببرنامج "باب الخلق" مع الإعلامي محمود سعد، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه كان شخصا يتصف بالبساطة ويتواصل مع الجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الهاتف وكان يهتم كثيرا بالشباب والاستماع لهم.

وأشارت إلى أنها كانت مثله من محافظة الغربية، لافتة أنها كانت تشاركه فكرة الابتعاد عن زحام القاهرة وأضواءها لأنه كان لا يحب الشهرة أو الأضواء بل كان يكره فيما بعد لقب "العراب" ويقول بأنه أقل من هذا بكثير وأن هذه مبالغة له.

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