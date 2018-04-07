البابا تواضروس بقداس عيد القيامة: هناك من يصنع الألم وأخر يزرع الأمل

ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة خلال القداس الذي ترأسه مساء اليوم، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، هنأ خلاله الأقباط بعيد القيامة.

وقال البابا، إن عيد القيامة هو قمة أعيادنا وفرح أفراحنا، ونسميه بثلاثة أسماء هي "عيد الفصح، وعيد القيامة، ويوم الأحد"، ويطلق عليه عيد الفصح لأنه يعني العبور من الظلام إلى النور.

وتابع البابا: "القيامة هي الحدث الأكبر في تاريخ البشرية الذي يزرع الأمل في حياة البشر، وهذا يجعلنا نقف أمام نوعين من البشر أولهما يصنع الألم والأخر يزرع الأمل، ضاربا على أمثال ذلك من شخصيات أحداث القيامة وأسبوع الآلام، حيث صنف البشر الذين يصنعون الألم أمثال هيرودس الملك الذي قتل أطفال بيت لحم، وكذلك اليهود الذين صلبوا المسيح، وأيضا تلميذ المسيح الخائن يهوذا الذي سولت له نفسه الرخيصة حسب البابا أن يقيم المسيح بالمال ويخونه ويبيعه بقليل من المال".

وأكمل البابا: "هؤلاء يصنعون الألم وظلام العقول والقلوب في حياة البشر، وهم من يصنعون الخوف والقلق بين البشر التي تؤدي إلى العنف والحروب وأيضا يزرعون الأكاذيب والشائعات والشكوك ويقدمون اليأس للأخرين".

وقال البابا: "أما النوع الأخر فهم الذين يزرعون الأمل، وأنت تستطيع أن تختار من أي فريق أنت، حيث يمكنك أن تزرع الأمل بالكلمة المشجعة وفتح باب الرجاء وصنع السلام ومسامحة الآخرين".

واختتم البابا كلمته بالقول: "اهنئكم من أرض مصر الأرض المحبوبة عند ربنا".