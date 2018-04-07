البابا تواضروس يؤكد على الصلاة لمصر ونهضتها بقداس عيد القيامة

حرص البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في نهاية كلمته خلال قداس عيد القيامة، الذي يترأسه مساء اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على مصافحة، المسئولين وكبار الشخصيات والوزراء الذين حضروا إلى الكاتدرائية لتقديم التهنئة له بتلك المناسبة، والذين غادروا الكنيسة بعد ذلك، فيما استنأنف البابا، قداس العيد، الذي يستمر حتى بعد منتصف الليل.

ويشار إلى أن القداس ينتهي في معظم الكنائس بالمحافظات قبل منتصف الليل، لدواع أمنية.

وأكد البابا في ختام كلمته، على الصلاة من أجل مصر ونهضتها وإحلال السلام في العالم وإنتهاء العنف.