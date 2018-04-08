محامي بالنقض: سعد الدين إبراهيم خنجر مسموم في ظهر الوطن

شن المحامي طارق محمود، هجومًا حادًا على الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، موضحًا أن إبراهيم يُعد خنجرًا مسمومًا في ظهر الوطن لتآمره على مصر.

وأضاف محمود، خلال حواره في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن السجل الأسود لسعد الدين إبراهيم يأتي في نشر الأكاذيب والشائعات عن الدولة المصرية، وكلما زاد السباب والشتائم ضد مصر زادت المبالغ التي يتحصل عليها.

وأشار إلى أنه قدم طلب للنائب العام بمنعة من السفر والتحقيق معه لصلته المشبوهة بالشيخة موزة والدة أمير الإرهاب تميم بن حمد، على حد وصفه، وكذلك علاقته بالمخابرات التركية والقطرية.