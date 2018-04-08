"التموين": 40 جنيها لكيلو البوري في المجمعات الاستهلاكية

قال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة طرحت كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، حيث طرحت حوالي 400 طن من الأسماك متنوعة بجانب الأسماك الطازجة والمجمدة.

وناشد رمضان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، الشعب المصري بالابتعاد عن شراء الرنجة والفسيخ من الأماكن مجهولة المصدر حفاظًا على الصحة العامة.

وتابع: "كيلو البوري بـ40 جنيها، كل ما هو موجود ونعلن عنه يتم طرحة بنفس الأسعار، وده حاجات معلنة من قبل الشركات القابضة للمنتجات الغذائية".