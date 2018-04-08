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الوطن

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تجنب الصدامات بين إسرائيل والفلسطينيين

منذ 55 دقيقة
كتب: أ ف ب
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تجنب الصدامات بين إسرائيل والفلسطينيين

الاتحاد الاوروبي يدعو إلى تجنب الصدامات بين إسرائيل والفلسطينيين

أثار الاتحاد الأوروبي، السبت، تساؤلات حول ما إذا كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم "القوة بشكل متكافئ" في أحدث المواجهات الحدودية التي أسفرت عن مقتل تسعة فلسطينيين في قطاع غزة.

ودعت الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي إلى توضيح تقارير عسكرية إسرائيلية تحدثت عن أن فلسطينيين رشقوا بالحجارة مواقع لجنود إسرائيليين وألقوا قنابل حارقة باتجاهها وحاولوا اجتياز السياج الفاصل الجمعة.

وأشارت إلى أن إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي أودى بحياة فلسطينيين بينهم قاصر وصحفي فلسطيني يرتدي سترة "صحفية"، وأدى أيضا إلى إصابة المئات بجروح.

وقالت هيئة الاتحاد الأوروبي للعمل الخارجي في بيان إنّ "هذا يثير تساؤلات خطيرة في شأن الاستخدام المتكافئ للقوة"، مضيفةً أن هذه التساؤلات "يجب أن تتم معالجتها".

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى تجنب أي صدامات أخرى وخسائر في الأرواح.

واندلعت مواجهات في "يوم الأرض" في 30 مارس مع بدء "مسيرة العودة"، وأدت إلى مقتل 19 فلسطينيا في أكبر حصيلة منذ حرب 2014 بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه "يشيد" بالجنود الإسرائيليين الذين "يتولون حمايتنا في كل الأوقات".

وما يغذي التوتر هو اليأس المسيطر في قطاع غزة الذي أنهك بحروب عدة شنتها إسرائيل والحصار الذي تفرضه الدولة العبرية ومصر، فضلا عن الفقر ونقص المواد الأساسية.

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