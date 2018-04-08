برلماني رافضا خصم غرامة الانتخابات من التموين: ليس كل مقاطع ضد الدولة

استنكر الدكتور محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، اقتراح البعض بخصم غرامة الامتناع عن التصويت من بطاقة التموين، موضحًا أن الحديث على أن مقاطعي الانتخابات ضد الدولة أمر لا يليق، لأن عدد من لا يذهب إلى الانتخابات أكبر ممن ذهب.

وأضاف "بدراوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "دريم"، أن نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية المصرية قاربت النسب العالمية وتقترب من الانتخابات السابقة، وهذا دليل على أن المقاطعة لم تكن كبيرة.

وتابع: "فكرة ربط مقاطعة الانتخابات بدعم بطاقة التموين فكرة خطيرة ولا تصح".