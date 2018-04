عاجل| مصرع مسن وإصابة 4 في حريق بالطابق الـ50 ببرج ترامب

لقي مسن مصرعه وأصيب 4 من رجال الإطفاء في حريق محدود بالطابق الـ50 من برج دونالد ترامب بالجادة الخامسة في مانهاتن، نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرته مواقع أمريكية.

فيما أعلن ترامب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن نجاح قوات الإطفاء في إخماد الحريق ولم يعلن عن وجود قتلى أو مصابين.

ووجَّه ترامب الشكر لرجال ونساء قوات الإطفاء التي سيطرت على الحريق قائلًا: "لقد قام رجال ونساء الإطفاء بعمل جيد شكرًا لهم".

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!