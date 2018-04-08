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الوطن

عاجل| مصرع مسن وإصابة 4 في حريق بالطابق الـ50 ببرج ترامب

اليوم AM 02:58
كتب: أحمد حامد دياب
عاجل| مصرع مسن وإصابة 4 في حريق بالطابق الـ50 ببرج ترامب

برج ترامب

لقي مسن مصرعه وأصيب 4 من رجال الإطفاء في حريق محدود بالطابق الـ50 من برج دونالد ترامب بالجادة الخامسة في مانهاتن، نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرته مواقع أمريكية.

فيما أعلن ترامب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن نجاح قوات الإطفاء في إخماد الحريق ولم يعلن عن وجود قتلى أو مصابين.

ووجَّه ترامب الشكر لرجال ونساء قوات الإطفاء التي سيطرت على الحريق قائلًا: "لقد قام رجال ونساء الإطفاء بعمل جيد شكرًا لهم".

يٌذكر أن برج ترامب هو برج مكون من 58 طابقا متعدد الاستخدامات ويعتبر من ضمن ناطحات السحاب يقع في الجادة الخامسة في مانهاتن، نيويورك، صممه دير سكوت من شركة هايدن كونيل وطورت من قبل دونالد ترامب، يعتبر برج ترامب بمثابة مقر لمنظمة ترامب ويعتبر مكتبه الرئيسي وسكنه.

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