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الوطن

الرئيس البرازيلي الأسبق يصل إلى سجن كوريتيبا.. ومعارضوه ينتظرونه

منذ 46 دقيقة
كتب: أ ف ب
الرئيس البرازيلي الأسبق يصل إلى سجن كوريتيبا.. ومعارضوه ينتظرونه

لولا دا سيلفا

وصل الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى سجن كوريتيبا جنوب البلاد ليل السبت ليبدأ تنفيذ عقوبة بالسجن لأكثر من 12 عاما بتهمة الفساد، بحسب مشاهد بثها التليفزيون المحلي.

ووصل رمز اليسار البرازيلي والمرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في أكتوبر، إلى سجن كوريتيبا على متن مروحية بعد أن كان قد سلّم نفسه في وقت سابق للشرطة.

وكان هناك مئات من مناهضي "لولا" يرتدون ملابس صفراء وخضراء ترمز إلى الألوان الوطنية، ينتظرونه أمام السجن، وقد أطلقوا الألعاب النارية فيما صرخ بعضهم "يعيش سيرجيو مورو"، مشيرين بذلك إلى القاضي الذي أمر بسجن لولا.

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