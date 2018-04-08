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الوطن

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة.. والعظمى في القاهرة 26 درجة

منذ 53 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة.. والعظمى في القاهرة 26 درجة

القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يحدث انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غريبة معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ26 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 16 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية:

 

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