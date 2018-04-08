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الوطن

هنده عياري تحكي تفاصيل تعرضها للاغتصاب من حفيد حسن البنا

اليوم AM 07:30
كتب: أحمد حامد دياب
هنده عياري تحكي تفاصيل تعرضها للاغتصاب من حفيد حسن البنا

هنده عياري

حكت هنده عياري التي اتهمت طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، تفاصيل أول لقاء لها معه والذي انتهى باغتصابها.

وأضافت خلال لقاء خاص مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" أنها قابلته لأول مرة وكان ودود معها جدًا وقبلها على خدها للترحيب بها.

وأوضحت عياري أن طريقته تحولت معها وعاملها بقسوة ودفعها ناحية السرير وأنها قالت له: "أرى أن الأحداث تتسارع" لأنها لم تكن تذهب له من أجل ممارسة الجنس.

وأكدت عياري أن رمضان اغتصبها بقسوة وتعدى عليها بالضرب قائلًا لها إن هذا ما تستحقه وتبحث عنه خاصةً بعد خلعها الحجاب.

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