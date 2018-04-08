هنده عياري: "السلفيين قبل كده خيبوا أملي وبعدين الإخوان"

قالت هنده عياري التي اتهمت طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، إنها تعرضت للصدمة بعد حادثة الاغتصاب التي تعرضت لها من رمضان نظرًا لانبهارها به.

وأضافت خلال لقاء خاص مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم": "السلفيين قبل كده خيبوا أملي وبعدين خاب أملي في اللي بيمثلوا الإسلام العصري والحديث اللي هما الإخوان المسلمين، وكان الإسلام السمح والمتسامح اللي بيحترم المرأة وطلعوا مالهمش أي علاقة بده".

وتابعت "دول عايزين الست تلبس الحجاب عشان يحترموها أو يغتصبوها وده اللي بندد بيه النهاردة".