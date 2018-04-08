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الوطن

تصاعد أدخنة من قطار يتسبب في توقف القطارات ساعة و20 دقيقة بسوهاج

اليوم AM 08:49
كتب: خالد الغويط
تصاعد أدخنة من قطار يتسبب في توقف القطارات ساعة و20 دقيقة بسوهاج

ارشيفية

عادت حركة القطارات إلى طبيعتها عقب توقفها لمدة ساعتين و20 دقيقة بسبب تصاعد أدخنة من جرار قطار عقب وصوله محطة سكك حديد البلينا جنوب سوهاج واسنبدل الجرار بآخر.

تلقى اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة البلينا بورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة على محطة سكة حديد البلينا بانبعاث أدخنة من جرار القطار رقم 84 نوم "القاهرة – أسوان" عقب وصوله المحطة، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين انبعاث أدخنة من موتور عجل الجرار، وتم الإطفاء بمعرفة سائق القطار.

وضم مسؤولو هيئة السكة الحديد الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزا لمدة ساعتين و20 دقيقة نتج عن ذلك تجاوز القطارات أرقام 976 VIP  "القاهرة – الأقصر"  لمدة 30 دقيقة، و188 مميز "القاهرة – أسوان"  لمدة 55 دقيقة، و88 أسباني "القاهرة – أسوان" لمدة 35 دقيقة، 2014 VIP "القاهرة – أسوان" لمدة 40 دقيقة، واتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارات ولحين استئناف رحلتها، تم التنسيق وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطني وقسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2065 إداري المركز لسنة 2018 وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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