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الوطن

حسام مهدي يتعاقد مع المصور السينمائي نزار شاكر لتطوير قنوات "PNC"

اليوم AM 08:50
كتب: أحمد حامد دياب
حسام مهدي يتعاقد مع المصور السينمائي نزار شاكر لتطوير قنوات "PNC"

حسام مهدي

تعاقد المنتج حسام مهدي مع المصور السينمائي نزار شاكر من أجل تطوير مجموعة قنوات "PNC" والتي انطلقت مؤخرًا.

وتحتوي المجموعة على 5 قنوات فضائية هي "PNC Food" و"PNC دراما 1" و"PNC دراما 2" و"PNC فيلم" و"PNC يوم".

وقال حسام مهدي في تصريحات صحفية إن المجموعة ستنافس بقوة في الموسم الرمضاني المقبل بقناتي "دراما وفوود"، حيث ستقدم قنوات "PNC دراما" مجموعة من المسلسلات الجديدة، وتقدم قناة "فود" أحدث برامج الطبخ بعد انضمام الإعلامية وخبيرة التغذية سالي فؤاد، لشاشتها لتقدم برنامج جديد بعنوان "سفرة سالي".

وأكد المهدي، أن قناة "PNC فود" ستشهد مجموعة من البرامج الجديدة للطبخ والتغذية لعددٍ من مشاهير الطهاة وأخصائيو التغذية، مثل غفران كيالي وسارة عبدالسلام ومحمد حامد والشيف نونا، ومروة إمام وأن القناة ستنافس بقوة خلال الموسم الرمضاني المقبل.

جدير بالذكر أن نزار شاكر مصور سينمائي من أبرز أعماله أفلام، ملاكي إسكندرية، ومسجون ترانزيت، والرهينة، وبدل فاقد، وأبواب الخوف، وهاتولي راجل، وحالة حب، وأحلام حقيقة، وبوحة، ونقطة رجوع، وأمن دولت.

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