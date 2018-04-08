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الوطن

"المرور": الحالة المرورية أقل من متوسطة وبعض المحاور خالية

اليوم AM 08:52
كتب: نرمين عفيفي
"المرور": الحالة المرورية أقل من متوسطة وبعض المحاور خالية

المرور

قال العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط والبحوث الفنية لإدارة مرور الجيزة، إن الحالة المرورية لكافة محاور الجيزة متوسطة وأقل من المتوسطة، وهناك بعض المحاور خالية من الحالة المرورية تماما.

وأضاف طاهر خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن كوبري أكتوبر وكوبري الجلاء وكوبري 15 مايو، ومحور 26 يوليو وكوبري عباس، وكوبري الساحل يعملون بشكل جيد جدا، والحالة المرورية أكثر من ممتازة عليهم.

وتابع طاهر أن ميادين الجيزة الجامعة والرماية والمنيب كلها تعمل بطريقة فوق الممتازة، وكل محاور الجيزة الداخلية تعمل بشكل ممتاز.

واستكمل أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وضعت خطة لكافة المنتزهات في الجيزة، والمناطق النيلية، موضحًا أنه هناك إصلاحات في كوبري العمرانية ورفعت أعمال الصناعة، والتحويلات الخاصة بمترو الأنفاق مستمرة.

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