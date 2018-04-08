"المرور": جميع الطرق الزراعية والصحراوية مفتوحة

قال الرائد محمد الشربيني مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إنه من الفترة الصباحية حتى الآن لم تأتي أي إخطارات بأي شبورة أو رياح أو أمطار من الممكن أن تؤثر على الحركة المرورية على الطرق السريعة والطرق الزراعية أو الصحراوية.

وأضاف الشربيني خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن جميع الطرق مفتوحة أمام حركة المرور، وملاحظ أن معدلات الحركة منخفضة جدا على كافة الطرق السريعة وسيولة مرورية على كافة المحاور المرورية الرئيسية.

وتابع الشربيني أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة مرورية على كافة المحاور ومخارج القاهرة وداخلها، وتكثيف الحملات على كافة الطرق السريعة.

واستكمل الشربيني أنه يرغب من المواطنين الالتزام بأماكن الانتظار لتجنب التكدس المروري، وتم نشر سيارات الإغاثة على الطرق السريعة.