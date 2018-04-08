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الوطن

ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بشمال سيناء

اليوم AM 08:56
كتب: محمد مقلد
ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بشمال سيناء

أرشيفية

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة شمال سيناء، عبر بيان لها اليوم، أنه في إطار الحملات الموسعة التي تشنها المديرية بالتعاون مع مديرية التموين، على المحلات والأسواق للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية والاشتراطات الصحية بأماكن تداول المواد الغذائية، تم ضبط 100 عبوة طحينة دون بيانات وليس لها تاريخ إنتاج ومجهولة المصدر بوزن العبوة 17 كيلو جرام بإجمالي وزن واحد طن و700 كيلو جرام وتم سحب عينات منها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأضاف البيان، أن الحملات تمكنت من ضبط مواد غذائية مختلفة بإجمالي وزن مائة وخمسون كيلوجرام، وهي عبارة عن تمر هندي فاسد وينسون علب منتهي الصلاحية وعبوات شطة سائلة حمراء وغيرها، كما تم المرور على 18 منشأه غذائية، وتحررت 8 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرين لعدم النظافة.

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