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الوطن

القبض على 3 أمناء شرطة بتهمة النصب على المواطنين في أسيوط

اليوم AM 09:03
كتب: سعاد أحمد
القبض على 3 أمناء شرطة بتهمة النصب على المواطنين في أسيوط

اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط

ألقى فريق مباحث الأموال العامة بمديرية أمن أسيوط القبض على 3 أمناء شرطة، أحدهم بالنقل والمواصلات، واثنان بمديرية أمن أسيوط، بتهمة انتحال صفة ضباط للنصب على المواطنين، وإيهامهم بقدرتهم على تعيينهم بالوزارات والهيئات الحكومية.

وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لإدارة مباحث الأموال العامة بانتحال 3 أمناء شرطة صفة ضباط للنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على تعيينهم بوزارة البترول والوزارات الأخرى مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وجرى تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث إدارة الأموال العامة ومركز شرطة القوصية لتتبع خط سيرهم، وعقب تقنين الإجراءات ضبطوا بالقوصية خلال محاولتهم النصب على أحد المواطنين، وجار تطوير مناقشتهم، وتحرر المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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