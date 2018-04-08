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الوطن

بالصور| "امسكي في حلمك" تحتفل بالأطفال الأيتام في شرم الشيخ

منذ 48 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
بالصور| "امسكي في حلمك" تحتفل بالأطفال الأيتام في شرم الشيخ

مهرجان الربيع للايتام

نظمت حملة "اتطوري وامسكي في حلمك" بمدينة شرم الشيخ حفلا ضخما لرسم البسمة على وجوه 60 طفلا وطفلة من الأيتام بمدن "أبوذنيمة والطور" تحت شعار "مهرجان الربيع للأيتام".

وشارك في المهرجان متطوعون لرسم البسمة على وجوه الأيتام منهم المطربة آية عبدالله وسمر فؤاد ملكة جمال الأناقة لعام 2018 والمطربة هالة سراج من شرم الشيخ وفريق العرايس، وتضمن الحفل تقديم عدد من الأغنيات والألعاب والرسم بالألوان على وجوه الأطفال.

وأكدت شيرين الهواري مؤسسة الحملة، تقديم الهدايا للأطفال مقدمة الشكر لفريق العمل بالمبادرة وجميع من ساهموا في رسم البسمة على وجوه الأطفال.

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