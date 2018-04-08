"تعليم شمال سيناء": توزيع 3600 CD على طلاب الثانوية مجانا خلال أيام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أنها تسلمت 3600 أسطوانة مدمجة لتوزيعها على طلاب الثانوية العامة خلال الأسبوع الجاري، تتضمن شرح للمناهج الدراسية لطلبة الثانوية العامة، بمختلف مدارس المحافظة.

وأكدت ليلى مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان اليوم، أن المديرية توزع خلال هذا الأسبوع الأسطوانات التي تتضمن شرحا مفصلا ووافيا لجميع المناهج الدراسية الخاصة بالثانوية العامة، وتوزع على الطلاب مجانا، موضحة أنها خطوة من وزارة التعليم لمساعدة طلاب الثانوية في ظل توقف الدراسة منذ شهرين للظروف الأمنية التي تمر بها المحافظة.