وزير الدفاع ينيب وفدا من كبار القادة لتهنئة تواضروس بعيد القيامة

أناب الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وفدا من كبار قادة القوات المسلحة، لتهنئة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ونقل الوفد تهنئة القائد العام للبابا والإخوة الأقباط واعتزازه بعطاء رجال القوات المسلحة من الأقباط، ودورهم الوطني في حماية الوطن والدفاع عن شعبه، والحفاظ على أمنه القومي، مؤكدين أن القوات المسلحة هي نبع القيم السامية والمبادئ النبيلة لمعاني التضحية والفداء.

من جانبه، عبر البابا تواضروس عن اعتزازه وتقديره للقوات المسلحة، والدور الذي تقوم به في خدمة الوطن وصون مقدساته، متمنيا دوام التوفيق لمصر وقواتها المسلحة الوفية، التي ستظل دائما درعا قويا لمصر وحصنا لوحدة شعبها العظيم.