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الكاتدرائية تستقبل المهنئين بعيد القيامة بترانيم كورال "أمجاد السماء"

منذ 31 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة
الكاتدرائية تستقبل المهنئين بعيد القيامة بترانيم كورال "أمجاد السماء"

كورال أمجاد السماء على أبواب المقر البابوي

حرصت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على استقبال المهنئين بعيد القيامة، كعادتها السنوية، بترانيم العيد عبر كورال "أمجاد السماء"، ووقف المنشدين على سلالم المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، يرنموا للعيد.

وتفاعل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع "الكورال" الذي وقف في منتصفهم يردد الترانيم ويلتقط معهم الصور التذكارية.

وبدأ البابا منذ صباح اليوم، في استقبال المهنئين بالعيد، بالمقر البابوي، بالتزامن مع احتفالات الأقباط بـ"عيد القيامة"، حسب الاعتقاد المسيحي.

وأقامت الكنائس قداسات العيد، مساء أمس، ووجه البابا تواضروس، التهنئة للأقباط بمناسبة العيد، قائلا: "هو قمة أعيادنا وفرح أفراحنا، والذي نسميه بثلاثة أسماء هي - عيد الفصح، وعيد القيامة، ويوم الأحد-، ويعني العبور من الظلام إلى النور".

وتشهد الكنائس تشديدات أمنية كبيرة خشية وقوع أي أعمال إرهابية، فيما فرضت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إجراءات مشددة خلال القداس شملت: "عدم السماح بدخول من لا يحمل دعوات حضور القداس، ومنع الحضور من حيازة الحقائب الكبيرة أو أكياس المأكولات أو أية آلات حادة أو أية مواد تساعد على الاشتعال، وكذلك منع دخول السيارات طبقا لتعليمات الجهات الأمنية التي اخضعت كل من سمح له بالدخول للتفتيش الدقيق".

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