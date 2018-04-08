افتتاح معرض الفتاة المنتجة ومراكز التدريب بمنطقة الدقهلية الأزهرية

افتتح الدكتور السيد الجنيدي، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، وبرفقته الدكتور صبري زيدان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب والمواد الثقافية، اليوم، معرض الفتاة المنتجة ومراكز التدريب بالمنطقة.

وشاهد فضيلة وكيل الوزارة، العديد من المشغولات بالمعرض، والذي يحتوي على المكرميات، علب الهدايا المزينة، زجاجات المياه المرسوم عليها، عقود، مسابح بخامات مختلفة، أركيت، لوحات بالفحم.

وحضر الافتتاح لجنة التقييم من الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ السيد ياقوت، مدير التعليم النموذجي، محمد شوقي، مدير إدارة التنسيق، محمد صديق، مدير إدارة رعاية الطلاب، رميح الحسيني، موجه عام التربية الاجتماعية، محمد الشرباصي، موجه أول التربية الاجتماعية، شيوخ معهد المنصورة النموذجي الابتدائي، ولمنصورة النموذجي للفتيات، والموجهات بالمنطقة والإدارات التعليمية.