وزير القوى العاملة: مصر استطاعت مواجهة الإرهاب بفضل جهود الجيش والشرطة

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر العمل العربي، "هناك ظرف عربي مفعم بالمستجدات والتغيرات، التي تستدعي مضمون واقعي لبناء يعتمد على اسس صلبة".

وأضاف "سعفان": "استطعنا في مصر أن نواجه الارهاب الذي يهدد استقرارنا واستقرار الامة العربية، بفضل جهود قواتنا المسلحة والشرطة المدنية"، لافتا إلى أن الفترة مابين عام 2014 وحتى 2018 شهدت تنفيذ نحو 11 ألف مشروع بتكلفة 3 تريليون جنيه، حيث انخفضت نسبة البطالة من 14% إلى 11%.

وتابع وزير القوى العاملة: "أصدرنا قانون الاستثمار الذي يوفر مزيد من المحفزات للمستثمرين في ظل الاصلاح الاقتصادي، كما حرصت مصر على اصدار قانون التنظيمات النقابية"، مؤكدا أن القانون صدر متوائما مع معايير العمل الدولية.