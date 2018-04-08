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الوطن

ميناء دمياط: مغادرة 111 سيارة نقل محملة بـ4882 طن قمح

منذ 14 دقيقة
كتب: توفيق شعبان وعمر نور الدين
ميناء دمياط: مغادرة 111 سيارة نقل محملة بـ4882 طن قمح

ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم، بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول، كما غادر عدد 111 سيارة نقل محملة بـ4882 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 156464 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

واستقبل الميناء في السادسة صباح اليوم قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر، وشملت حركة الصادر من الميناء 9820 طن يوريا و 900 طن فوسفات و650 طن رمل.

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