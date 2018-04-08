"أبو الغيط": العمل العربي المشترك أصبح ضروريا لمواجهة البطالة والفقر

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية التكامل الاقتصادي العربي للمنافسة في الأسواق العالمية ومواجهة التحديات التي فرضتها التغيرات السياسية في المنطقة، مضيفًا أنه "رغم صعوبة التحديات فإننا كلنا ثقة في العبور لمستقبل أفضل".

وشدد "أبو الغيط"، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ45، التي تعقده منظمة العمل العربية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية دور منظمة العمل العربية في الحشد لتنفيذ خطة التنمية 2030 التي تستهدف القضاء على الفقر وهو أكبر التحديات التي تواجه المنطقة.

وتابع أمين عام الجامعة العربية: "جدول أعمال المؤتمر يتضمن موضوعات هامة وتقرير المنظمة (ديناميكية أسواق العمل العربية.. التحولات ومسارات التقدم)، الذي يقدم رؤية غير تقليدية لفهم طبيعة الأسواق وتحديد التحديات التي تواجهها، مردفًا بأن ذلك يفرض على أطراف الإنتاج بذل المزيد من الجهد لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة والفقر والركود الاقتصادي".