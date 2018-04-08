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الوطن

القوات المسلحة تهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد القيامة

منذ 11 دقيقة
كتب: مروة عبد الله
القوات المسلحة تهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد القيامة

صدقي صبحي

بعث الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد القيامة المجيد.

 

نص البرقية:

قداسة البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

يسعدني أن أهنئ قداستكم بمناسبة عيد القيامة المجيد داعين الله أن يعيدها على قداستكم، وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات.

وأود أن أعرب لكم عن اعتزازي واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد.

كما اننى أشيد بهذه المناسبة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسؤوليات التي يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوي الحامي للوطن والحصن المنيع للشعب.

بارككم الله ورعاكم؛

وكل عام وقداستكم بخير،

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بنفس المناسبة.

وأصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتـاج الحربي، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد؛ وأصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لرجال القوات المسلحة بنفس المناسبة.

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