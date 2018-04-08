مصرع سيدة في انهيار جزء من جدار منزل بغرب الأقصر

لقيت سيدة مصرعها في انهيار جزء من جدار منزلها بقرية الرزيقات قبلي بمركز أرمنت غرب الأقصر.

تلقى اللواء طارق علام، إخطارا يفيد بانهيار جزء من جدار منزل مشيد بالطوب اللبن بقرية الرزيقات، مما أسفر عن مصرع سيدة تدعى "نوبية محمد"، 45 عاما، ونقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى أرمنت المركزي لاستكمال الإجراءات الخاصة بتصريح الدفن وتسليم الجثة لذويها.

فيما أعلن أحمد عبيد وكيل وزراة التضامن بالأقصر، عن صرف مبلغ مالي لأسرة السيدة، وبحث الحالة الاجتماعية للأسرة لمساعدتها.

يذكر أن الشهر الماضي شهد وفاة سيدتين بغرب الأقصر في انهيار أحد العقارات، ووفاة شخص في مدينة الطود في انهيار بيارة صرف صحي.