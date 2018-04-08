السعودية تبدأ تداول أدوات دين حكومية بـ54.5 مليار دولار

بدأت السعودية، اليوم، تداول أدوات دين حكومية بقيمة 204.4 مليار ريال (54.5 مليار دولار)، في سوق الصكوك والسندات المحلية.

وقالت هيئة السوق المالية السعودية، الأسبوع الماضي، إن الأدوات المطروحة عددها 45 إصدارا، توزعت بين أدوات الدين ذات العائد المتغير، وذات العائد الثابت، والصكوك الحكومية، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأضافت أن الإجراء يأتي انطلاقا من رغبتها في تطوير سوق أدوات الدين، وإتاحة أدوات مالية مناسبة لمختلف شرائح المستثمرين.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام الماضي. ويشكل الدين السعودي 17% من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1% في 2016.