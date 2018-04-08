عبد العال من الكاتدرائية: المصريون يجمعهم حب الوطن

هنأ رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد القيامة، خلال زيارته ظهر اليوم، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن زيارته للكاتدرائية تمده بطاقة إيجابية من أجل استكمال العمل، لافتا إلى أنه نشأ في صعيد مصر، وكان على مدى سنوات عمره له أصدقاء من المسيحيين لا يجمعهم إلا المرح والسرور والفرحة التي تجمع الشعب المصري دون تمييز، رغم محاولات البعض اختطافها ولكن المصريين تصدوا لهم في 30 يونيو من أجل إعادة مصر إلى طريقها الصحيح، لافتا إلى أن مصر حاليًا تسير في طريقها الصحيح من أجل بناء وتنمية بلادنا، وأن الشعب المصرى تربطه علاقات وثيقة وقوية ممتدة عبر جذور التاريخ.

وأكد عبدالعال، أن مبدأ المواطنة يعمل عليه البرلمان باستمرار ومن ثماره خروج قانون بناء الكنائس، لافتا إلى أن المصريين يجمعهم أمر واحد وهو حب الوطن.

ويحتفل الأقباط، اليوم، بـ"عيد القيامة"، حسب الاعتقاد المسيحي، فيما يستقبل البابا المهنئين بالعيد بالمقر البابوي في الكاتدرائية.

وأقامت الكنائس قداسات العيد، مساء أمس، ووجه البابا تواضروس، التهنئة للأقباط بمناسبة العيد، قائلا: "هو قمة أعيادنا وفرح أفراحنا، والذي نسميه بثلاثة أسماء هي -عيد الفصح، وعيد القيامة، ويوم الأحد-، ويعني العبور من الظلام إلى النور".

وتشهد الكنائس تشديدات أمنية كبيرة خشية وقوع أي أعمال إرهابية، فيما فرضت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إجراءات مشددة خلال القداس شملت: "عدم السماح بدخول من لا يحمل دعوات حضور القداس، ومنع الحضور من حيازة الحقائب الكبيرة أو أكياس المأكولات أو أية آلات حادة أو أية مواد تساعد على الاشتعال، وكذلك منع دخول السيارات طبقا لتعليمات الجهات الأمنية التي اخضعت كل من سمح له بالدخول للتفتيش الدقيق".