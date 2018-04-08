مدير القاهرة التاريخية: ترميم دقيق لـ10 مباني تاريخية يشمل الزخارف

قال محمد عبدالعزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، إن أعمال ترميم العشر مباني الأثرية، والمقرر البدء في ترميمها خلال أيام ضمن حملة إنقاذ الـ100 مبنى تاريخي، تشمل الأعمال الإنشائية والمعمارية، والترميم الدقيق للزخارف والأحجار والأخشاب، بالإضافة إلى معالجة الأسقف والأرضيات والنوافذ والأبواب وأعمال الإضاءة.

وأكد عبدالعزيز، أن فكرة المشروع جاءت لما تذخره القاهرة التاريخية بالمئات من الآثار المعمارية المتميزة والتي تعد من جواهر العمارة الإسلامية في العالم.

وأضاف عبدالعزيز، أنه على مر الزمن طالت العديد من تلك الآثار يد الإهمال والتدهور لعدم وجود نظام صيانة دائم لها، وأغلب تلك المباني لا تحتاج إلا لأقل عمليات التدخل لصونها وإعادتها لرونقها، لذا نشأت تلك الحملة لإيقاف عوامل التدهور وإعادة تلك الآثار لرونقها بأقل تكلفة ممكنة.

وأكد عبدالعزيز، أن الوزارة تعمل دائمًا لرفع كفاءة القاهرة التاريخية من الناحية المرفقية والإنشائية والمعمارية.