البابا تواضروس: المحبة بين المصريين رصيد للوطن

رحب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بزيارة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للتهنئة بعيد القيامة، معتبرا الزيارة تزيد أفراح العيد، ودليل على معدن المصري الأصيل.

وقال البابا، إن أحد المسؤوليات التي تشغل أي مسؤول هي كيف يصنع السعادة للناس، وأن السعادة والفرح حالة مبهجة وعندما نتمسك بالمشاعر تساعد في إضافة أبعاد جديدة في شخصيتنا.

وأكد البابا، أن المصريين مترابطين منذ عصور قديمة بسبب وجود نهر النيل، وفي الاحتفالات لا يمكن التفريق بين شخص وأخر، وأن المحبة التي تجمع المصريين رصيد للوطن ودعوة للبناء والتنمية.

ويحتفل الأقباط، اليوم، بـ"عيد القيامة"، حسب الاعتقاد المسيحي، فيما يستقبل البابا المهنئين بالعيد بالمقر البابوي في الكاتدرائية.

وأقامت الكنائس قداسات العيد، مساء أمس، ووجه البابا تواضروس، التهنئة للأقباط بمناسبة العيد، قائلا: "هو قمة أعيادنا وفرح أفراحنا، والذي نسميه بثلاثة أسماء هي -عيد الفصح، وعيد القيامة، ويوم الأحد-، ويعني العبور من الظلام إلى النور".

وتشهد الكنائس تشديدات أمنية كبيرة خشية وقوع أي أعمال إرهابية، فيما فرضت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إجراءات مشددة خلال القداس شملت: "عدم السماح بدخول من لا يحمل دعوات حضور القداس، ومنع الحضور من حيازة الحقائب الكبيرة أو أكياس المأكولات أو أية آلات حادة أو أية مواد تساعد على الاشتعال، وكذلك منع دخول السيارات طبقا لتعليمات الجهات الأمنية التي اخضعت كل من سمح له بالدخول للتفتيش الدقيق".