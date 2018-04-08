الأربعاء.. "مزاهر" تحيي أمسية غنائية في "مكان"

ينظم المركز المصري للثقافة والفنون "مكان"، الأربعاء المقبل، أمسية غنائية لموسيقى وأدوار الزار المصري التي تقدمها فرقة "مزاهر".

الزار هو من الأشكال الموسيقية القليلة التي تحتل فيها المرأة دورا أساسيا، وتعود أهميته الفنية لكونه من الفنون التي عاشت بعيدا عن عمليات التأثير والتأثر، نظرا لمحاصرة المجتمع والدولة لها فاحتفظت بقوامها وأصولها القديمة التي قد تعود إلى العصور المصرية القديمة، ويمتد الزار حتى الجزيرة العربية واليمن والخليج العربي والعراق وإيران، والزار في مصر ينقسم إلى ثلاثة أنواع: الزار المصري أو الصعيدي وزار أبو الغيط، والزار السوداني أو الإفريقي.