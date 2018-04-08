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الوطن

النائب أحمد علي يطالب بسرعة إجراء "انتخابات المحليات"

منذ 22 دقيقة
كتب: محمد طارق
النائب أحمد علي يطالب بسرعة إجراء "انتخابات المحليات"

النائب أحمد علي

طالب النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بسرعة إجراء انتخابات المحليات، وذلك للقضاء على حجم الفساد الموجود بها، والتي عانت منها مصر على مدار العقود الماضية.

وأضاف "علي"، لـ"الوطن"، أن النهضة الحقيقة في مصر ستحقق عندما يتم السيطرة على المحليات، بأعتبارها عصب البلد الحقيقي، مشيرًا إلى أن هناك كوادر شبابية كثيرة قادرة علي خوض هذه الانتخابات والمشاركة في عملية دفع مصر للأمام.

يذكر أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، سلمت منذ أشهر قليلة، التقرير النهائي لمشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيدا لتحديد مكتب المجلس موعد مناقشته بالجلسة العامة.

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