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الوطن

"الناصري": إجراء الانتخابات المحلية "ضرورة وطنية".. والاندماج غير عملي

منذ 22 دقيقة
كتب: علاء الجعودي
"الناصري": إجراء الانتخابات المحلية "ضرورة وطنية".. والاندماج غير عملي

سيد عبدالغني

قال سيد عبدالغني رئيس الحزب الناصري، إن إجراء الانتخابات المحلية بشكل سريع بات ضرورة وطنية، لافتا إلى أن إجراء هذه الانتخابات يتطلب أن ينجز البرلمان قانون الادارة المحلية.

وأضاف رئيس الحزب لـ"الوطن": "نتمنى إصدار قانون تُجرى من خلاله الانتخابات بنظام القائمة النسبية من أجل إعطاء فرصة أكبر للأحزاب السياسية وتحجيم دور المال السياسي".

وأضاف "عبدالغني"، أنه على الدولة دعم الأحزاب السياسية على كافة المستويات من أجل أن يتواجد شبابها وأعضاءها في المحليات بقوة، مبينا "أعضاء الأحزاب لديهم من الوعي والخبرة بطبيعة عمل المحليات والعمل الرقابي أكثر بكثير ممن يسمونهم المرشحين المستقلين، الذين ينجحون بنفوذهم العائلي والقبلي أو بالمال السياسي".

وحول مطالبة عدد من القيادات الحزبية والسياسية بإجراء اندماج بين الأحزاب ليكون في مصر 4 أو 5 أحزاب سياسية قوية تخوض الانتخابات المحلية بقوة، قال رئيس الحزب: "فكرة الاندماج بين الأحزاب غير عملية"، مؤكدا أن مصر كان بها 4 أحزاب في السبعينيات ولم تزدهر الحياة السياسية، مشيرا إلى أن الأحزاب يقع على عاتقها مسؤولية الاستعداد للمحليات من الأن، مشددًا على أن حصد الأحزاب عدد كبير من المقاعد في الانتخابات سيساعدها على تكوين قواعد شعبية مؤمنة بها وبدورها.

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